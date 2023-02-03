Чем опасно умывание туалетным мылом: мнение эксперта

«Мыло изготавливается на основе животных или растительных жиров, к которым добавляют щелочь. В составе можно обнаружить и другие компоненты, в том числе красители, ароматизаторы, но перечисленного достаточно, чтобы понять, почему такое средство вредит коже, — объяснила эксперт. — В норме ее рН кислый. Когда умываемся мылом, то нарушаем кислотно-щелочной баланс, чем можем провоцировать гиперчувствительность, покраснения, дерматологические болезни».