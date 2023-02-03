Чем опасно умывание туалетным мылом: мнение эксперта

Косметолог предостерегает от такой ежедневной процедуры
Серьезные проблемы с кожей грозят тем, кто ежедневно умывается туалетным мылом. Об этом «Газете.Ru» рассказала косметолог и дерматолог Мария Моржанаева.
«Мыло изготавливается на основе животных или растительных жиров, к которым добавляют щелочь. В составе можно обнаружить и другие компоненты, в том числе красители, ароматизаторы, но перечисленного достаточно, чтобы понять, почему такое средство вредит коже, — объяснила эксперт. — В норме ее рН кислый. Когда умываемся мылом, то нарушаем кислотно-щелочной баланс, чем можем провоцировать гиперчувствительность, покраснения, дерматологические болезни».
Моржанаева порекомендовала использовать для умывания специальные средства, которые будут очищать кожу деликатно, — пенку, гель, мусс или молочко. После этого, по словам косметолога, кожу необходимо тонизировать, а затем уже наносить на нее увлажняющий крем.