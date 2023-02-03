Модная визажистка предложила красить губы помадой в виде мужского органа

Держите косметичку подальше от детей... если обзаведетесь новой помадой от крутого визажиста Исамайи Френч. Девушка, которая красит Рианну и Кайли Дженнер, а также сотрудничает с топовыми брендами, создала помаду Lips в виде мужского члена. Вернее, сладкую парочку: черный бальзам и классическую красную. Накрасить губы этим арт-объектом — дорогое удовольствие. Помада доступна онлайн на сайте бренда по цене около 100 долларов.

Ну а для начала можно оценить все достоинства бьюти-находки не только на фото, но и в бомбическом рекламном видео. Специально для съемок был изготовлен 4-метровый хромированный член. В ролике на нем лежит создательница шедевра Исамайя Френч собственной персоной. Ну и демонстрирует помаду в деле — на своих губах. Как вам оттенок?