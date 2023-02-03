Российский врач раскрыла действенный способ омолодиться

Российский пластический хирург Мария Гамалея раскрыла действенный способ избавиться от первых признаков старения. Соответсвующие комментарии приводит Life.

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По мнению врача, эффективным методом борьбы с мимическими морщинами и другими возрастными изменениями является блефаропластика (операция по изменению формы век, разреза глаз — прим. «Ленты.ру»).

«Это одна из самых популярных на сегодня манипуляций, которая при незначительном оперативном вмешательстве и относительно легком реабилитационном периоде позволяет значительно омолодить лицо, сделать взгляд более открытым», — пояснила Гамалея.

Помимо этого, специалист назвала сухость кожи, птоз (опущение верхнего века от едва видимого до полного закрытия глазной щели — прим. «Ленты.ру») и отеки основаниями задуматься о визите к врачу.