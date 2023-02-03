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2 часа назад

Российский врач раскрыла действенный способ омолодиться

Lenta.ru

Российский пластический хирург Мария Гамалея раскрыла действенный способ избавиться от первых признаков старения. Соответсвующие комментарии приводит Life.

Российский врач раскрыла действенный способ омолодиться
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению врача, эффективным методом борьбы с мимическими морщинами и другими возрастными изменениями является блефаропластика (операция по изменению формы век, разреза глаз — прим. «Ленты.ру»).

«Это одна из самых популярных на сегодня манипуляций, которая при незначительном оперативном вмешательстве и относительно легком реабилитационном периоде позволяет значительно омолодить лицо, сделать взгляд более открытым», — пояснила Гамалея.

Помимо этого, специалист назвала сухость кожи, птоз (опущение верхнего века от едва видимого до полного закрытия глазной щели — прим. «Ленты.ру») и отеки основаниями задуматься о визите к врачу.

В январе пластический хирург Виктория Блинова перечислила пять операций, которые пользуются наибольшей популярностью у россиян. По словам врача, в число самых востребованных вмешательств входит ринопластика. Также в рейтинг попала отопластика, направленная на устранение лопоухости и изменение формы ушей.

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