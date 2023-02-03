Безупречная основа под макияж: советы звездного стилиста

Американский визажист Мэри Филипс поделилась приёмами, которые использует в мейкапе Сальмы Хайек, Дженнифер Лопес, Хейли Бибер и др.

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Многие часто удивляются, как такие знаменитости, как Приянка Чопра и Кендалл Дженнер добиваются безупречного макияжа. Что же, их визажист раскрыл секрет идеально ровного нанесения косметики. Мэри Филипс – одна из самых известных дам, которой доверяют свои лица множество женщин, бывающих «на виду». Например, Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес, Приянка Чопра, Хейли Бибер и др.

Она известна созданием гладкого, чистого макияжа и авторством ставшего вирусным образа Бибер под названием «глазированный пончик» и «мягких румян» Дженнер. Секрет их сияния заключается, в частности, в особенном нанесении базы под макияж.

И к счастью, он легко воспроизводится. Итак, несколько приёмов от Мэри Филипс, позволяющих добиваться совершенной «недокрашенности» лица:На подготовленном лице она начинает с нанесения контура кремом под скулами, поперёк лба и под линией подбородка.Затем наносит консилер, чтобы подчеркнуть высшие точки лица – краешки скул, подбородок и лоб, а затем смешивает его с контурными линиями. Наконец, наносит основу под макияж круглой кистью для основы.