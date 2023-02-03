Косметолог объяснила, как нанести вечерний крем, чтобы был эффект

Нанести вечерний крем на лицо — звучит вроде просто. Но если делать это неправильно, даже самый хороший и дорогой состав не поможет. Средство порой банально скатывается, а на лице появляются покраснения и зуд. Дерматолог-косметолог клиники Concern Елена Агафонова подчеркнула, что кожу нужно правильно подготовить к процедуре. Также очень важно наносить крем по лимфодренажным линиям.

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По словам дерматолога, крем нужно обязательно наносить на чистую кожу. Часто просто умыться недостаточно. Специалист рекомендовала увлажнять кожу тоником без содержания спирта, потому что влажная кожа лучше впитывает активные компоненты крема. А сколько вообще нужно наносить?

Агафонова предостерегла от больших порций — достаточно одной горошины на каждую зону лица. Лучше накладывать до тех пор, пока средство полностью не впитается. И делать это надо за час-два до отхода ко сну. Иначе рискуете поделиться кремом со своей подушкой. Теперь главный вопрос — как же всё-таки наносить правильно?

Делать это надо по лимфодренажным или массажным линиям. Имеются в виду зоны лица, в которых циркулирует лимфатическая жидкость, питающая кровь белками, солью и другими веществами.

«Нажатие должно быть средней интенсивности. Нужно наносить крем от носа к латеральным (внешним) сторонам щёк, от центра лба — к вискам, от подбородка — к ушам», — пояснила косметолог в беседе с «Газетой.Ru».