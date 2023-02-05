Почему женщинам чаще всего достается за лишний вес

Увидев на ком-то лишние сантиметры, доброхоты и советчики тут же начинают выливать тонны слов, которые никто не просил. Но если мужчины ещё умудряются периодически увернуться от колкостей, то вот у женщин такой роскоши нет. Их пятнышко целлюлита заметят даже под свитером. Психолог Мария Данина объяснила, почему так происходит.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам эксперта, всё объясняется очень легко. Женщина в обществе с самого начала ассоциируется с грацией, изящностью и красивой внешностью, поэтому, если эта внешность начинает выбиваться из стандартов, получается барагоз.

Причём критика зачастую начинается ещё с детства, особенно если девочка занимается танцами, гимнастикой или пением — во время выступлений она должна выглядеть идеально! Взрослой же часто достаётся из-за беременности и родов. Многие считают, что для восстановления формы хватит и месяца и растягивать это надолго просто недопустимо. Ага, конечно.

Бывает и такое, что женщину в теле любят и поддерживают все окружающие, но чаще всего от людей со стороны она слышит недобрые слова. А всё из-за стандартного образа красотки, которую продвигают мир искусства и бьюти-индустрия. Хотя сейчас набирает обороты и бодипозитив. Правда, он рассчитан на принятие не только своего веса, но и всей внешности в целом — вытянутого лица, курносого носа, веснушек, коротких ног и так далее.