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30 минут назад

Врач посоветовала не делать педикюр гель-лаком

Секрет Фирмы

Казалось бы, чем может навредить процедура нанесения гель-лака на ногти? Всё-таки это самый что ни на есть обычный педикюр, который делают миллионы женщин по всему миру. Ну ладно, о вреде сушек для ногтей многие уже слышали. Биологи говорят, что эти лампы повреждают ДНК и способны вызывать рак. Но есть ещё один существенный недостаток: из-за лака зимой ногти на ногах могут начать отслаиваться или врастать в ногтевой валик.

Врач посоветовала не делать педикюр гель-лаком
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Последние исследования показывают, что самое опасное в маникюре и педикюре гель-лаком — это специальные лампы для сушки лака. Они сушат ультрафиолетом, и при частом использовании это может вызвать рак кожи.

Есть ещё и сезонная проблема. Гель-лак становится вреднее для ногтей ног в холодное время года, говорят специалисты. Дело в том, что такое покрытие сильно давит на ногтевую пластину. Это не только больно, но и опасно для здоровья, рассказала «Доктору Питеру» исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская.

По словам эксперта, гель-лак на ногтях представляет собой что-то вроде негибкого панциря. Зимой он влияет на биомеханику ходьбы, особенно если ногти на ногах слишком отрастают. Как результат — меняется сам шаг. Кроме того, ногтевая пластина может отслаиваться, а иногда и врастать в ногтевой валик. И то и другое весьма неприятно и некрасиво смотрится.

Но это не значит, что от педикюра зимой надо совсем отказаться. Просто лучше комплексно заботиться о гигиене и здоровье ног, отметила Чижевская. То есть полезно делать самомассаж, элементарные упражнения для растяжения и укрепления мышц стопы, увлажнять кожу.

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