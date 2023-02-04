Стало известно, какой косметикой не стоит пользоваться зимой

Кожа в холодную погоду требует особого ухода, поэтому для этого надо правильно выбирать косметику. Врач-дерматолог, косметолог Вероника Коршикова рассказала, что зимой лучше отказаться от средств, в которых содержится гиалуроновая кислота. Также лучше не использовать средства с высоким содержанием жидких лёгких текстур, которые быстро увлажняют ткани. Но в итоге они не помогают, а только сушат кожу.