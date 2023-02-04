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1 час назад

Стало известно, какой косметикой не стоит пользоваться зимой

Секрет Фирмы

Кожа в холодную погоду требует особого ухода, поэтому для этого надо правильно выбирать косметику. Врач-дерматолог, косметолог Вероника Коршикова рассказала, что зимой лучше отказаться от средств, в которых содержится гиалуроновая кислота. Также лучше не использовать средства с высоким содержанием жидких лёгких текстур, которые быстро увлажняют ткани. Но в итоге они не помогают, а только сушат кожу.

Стало известно, какой косметикой не стоит пользоваться зимой
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Данные препараты работают по следующему принципу: они создают влагоудерживающую пленку на поверхности кожи и начинают притягивать к себе воду. В летнее время средства с высоким содержанием гиалуроновой кислоты притягивают воду из воздуха. Если же мы такой крем наносим в зимнее время, то зимой, как правило, воздух более сухой», — заявила Коршикова.

Она отметила, что в это время года в помещениях работают батареи, всевозможные электронагреватели, которые сушат воздух. Средства с гиалуроновой кислотой сразу же вытягивают воду из нижележащих слоев кожи.

Поэтому после нанесения крема ощущается увлажняющий эффект. Но со временем кожа становится сухой.

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