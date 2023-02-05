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33 минуты назад

Визажист Астер развеяла миф об эффективности масок из еды

Катерина Саломе

Многие женщины прибегают к помощи овощных и фруктовых масок для сохранения свежести и молодости кожи. Но визажист Александра Астер заявила, что на самом деле они абсолютно бесполезны. Ее слова приводит News.ru.

Визажист развеяла миф об эффективности масок из еды
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эксперт рассказала, что вопреки убеждениям полезные вещества из плодов не проникают в глубокие слои кожи. Более того, в некоторых случаях такие маски могут нанести вред, спровоцировав, например, аллергическую реакцию или ожог, отметила специалист.

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«Основная проблема — в концентрации полезных веществ и вспомогательных элементов, которые специально добавляют в привычную нам косметику. За счет таких соединений необходимые нам витамины и проникают в кожу», — объяснила Астер.

Ранее мы писали о том, что косметолог раскрыла способы омолодить кожу после 50 лет.

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