Визажист развеяла миф об эффективности масок из еды

Многие женщины прибегают к помощи овощных и фруктовых масок для сохранения свежести и молодости кожи. Но визажист Александра Астер заявила, что на самом деле они абсолютно бесполезны. Ее слова приводит News.ru.

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Эксперт рассказала, что вопреки убеждениям полезные вещества из плодов не проникают в глубокие слои кожи. Более того, в некоторых случаях такие маски могут нанести вред, спровоцировав, например, аллергическую реакцию или ожог, отметила специалист.

«Основная проблема — в концентрации полезных веществ и вспомогательных элементов, которые специально добавляют в привычную нам косметику. За счет таких соединений необходимые нам витамины и проникают в кожу», — объяснила Астер.