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18 минут назад

Россиянка впервые победила в конкурсе "Миссис Вселенная"

Мира Маркина

Россиянка впервые одержала победу в международном конкурсе красоты для замужних женщин "Миссис Вселенная".

Россиянка впервые победила в конкурсе "Миссис Вселенная"
Фото: Фото: mrsudmurtia / Vk.comФото: mrsudmurtia / Vk.com

Победительницей стала уроженка Удмуртии 34-летняя Елена Максимова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов конкурса.

Елена живет в Ижевске, руководит сетью языковых центров и воспитывает двоих детей. Россиянка также любит путешествовать: она посетила 34 страны.

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Финал конкурса состоялся в болгарском городе София 4 февраля. Максимовой удалось обойти 120 конкуренток из других стран.

Ранее "Рамблер" рассказывал о главных секретах красоты восхитительной Джины Лоллобриджиды.

Красота,Елена Максимова,Марина Влади,
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