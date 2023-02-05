Россиянка впервые победила в конкурсе "Миссис Вселенная"

Россиянка впервые одержала победу в международном конкурсе красоты для замужних женщин "Миссис Вселенная".

Фото: Фото: mrsudmurtia / Vk.com Фото: mrsudmurtia / Vk.com

Победительницей стала уроженка Удмуртии 34-летняя Елена Максимова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов конкурса.

Елена живет в Ижевске, руководит сетью языковых центров и воспитывает двоих детей. Россиянка также любит путешествовать: она посетила 34 страны.

Финал конкурса состоялся в болгарском городе София 4 февраля. Максимовой удалось обойти 120 конкуренток из других стран.