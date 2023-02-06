Названа визуально старящая женщин популярная стрижка

Стилист Николь Петти назвала популярную стрижку, которая визуально старит женщин. Ее комментарий приводит Express.co.uk.
По словам специалистки, зрелым женщинам не следует делать классический боб, поскольку он добавляет несколько лишних лет к возрасту. «Я бы посоветовала избегать классических стрижек и обратить внимание на более современные», — добавила парикмахер.
Как утверждает Петти, удачной альтернативой является челка-шторка, которая способствует созданию моложавого внешнего вида. «Ее можно укладывать практически под любую форму лица и тип волос», — пояснила она. Помимо этого, эксперт порекомендовала осветлять передние пряди, чтобы освежить образ.