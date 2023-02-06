Названа опасность борьбы с пухлыми щеками по примеру Беллы Хадид

Искусственное похудение лица за счет удаления комков Биша в стиле Беллы Хадид заметно ускоряет процесс старения. Эти и другие опасности погони за модельными скулами по примеру звезд врач-косметолог, кандидат медицинских наук Ольга Забненкова назвала Пятому каналу.

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По словам специалистки, от природы у Беллы Хадид довольно широкое лицо квадратной формы. Ради соответствия внешности требованиям fashion-индустрии она неоднократно прибегала к услугам косметологов и пластических хирургов. В частности, модель сделала так называемое скульптурирование лица при помощи филлеров, коррекцию формы носа, подбородка и разреза глаз, подтяжку бровей. Хадид также удалила комки Биша, благодаря чему избавилась от пухлых от природы щек.

При этом, как отметила Забненкова, у всех направленных на искусственное похудение лица и получение острых скул процедур есть ряд негативных эффектов, которые начинают проявляться через 10-15 лет.