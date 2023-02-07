Фитнес-блогер показала выпирающий живот

Фитнес-тренер Даниэль с никнеймом Kale Them With Kindness поделилась новыми откровенными фото и назвала несовершенства фигуры нормальным явлением для женщин. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша, чей блог насчитывает 99,5 тысяч подписчиков, разместила коллаж, для которого снялась в комплекте нижнего белья красного цвета. Так, на одном фото Даниэль предстала перед камерой с втянутым животом, а на другом — приняла расслабленную позу.

«Ежедневно мы просматриваем изображения, обработанные фильтрами и фотошопом. Нас как будто пытаются убедить в том, что мы должны выглядеть должным образом. Нет, нет, нет. Целлюлит — это нормально. Жировые складки — это нормально. Выпирающий живот — это нормально», — подписала блогерша пост.

Пользователи Сети восхитились искренностью спортсменки, о чем принялись писать в комментариях. «Каждый твой пост прибавляет мне один процент уверенности в себе», «Ты придаешь мне сил (как и многим другим)», «Спасибо тебе! Эти слова мне были очень нужны», «Как сказал один актер: "Если я не вписываюсь в стандарты, то, значит, я буду новым стандартом"», «Ты очень красивая в любом виде», — высказывались они.