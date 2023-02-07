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1 час назад

У потратившей миллионы на пластические операции модели лопнула грудь

Lenta.ru

У потратившей миллионы на пластические операции 30-летней канадской модели Мэри Магдалин разорвался грудной имплант. Об этом сообщает Daily Mail.

У потратившей миллионы на операции модели лопнула грудь
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В настоящий момент причина разрыва неизвестна. По словам Магдалин, она не почувствовала боли во время разрыва импланта и поняла, что произошло, только когда услышала «хлопок». Некоторые поклонники Магдалин предполагают, что грудь лопнула из-за расширителя, с помощью которого она самостоятельно заполняла имплант раствором.

Модель считает произошедшее знаком того, что ей следует вернуться к естественности после более чем десяти лет трансформаций. В ближайшее время она планирует перенести операцию по удалению обоих грудных имплантов.

«Я собираюсь вернуться к естественному виду не только груди, но и других частей тела», — заявила она.

Магдалин впервые подверглась пластической операции в возрасте 21 года. За последние несколько лет она установила фарфоровые виниры, сделала подтяжку бровей, пересадку жира, несколько операций по коррекции носа и груди, липосакцию подбородка и многое другое.

Операции привели к многочисленным осложнениям со здоровьем: в апреле 2022 года модель рассказала, что больше не может закрыть рот из-за большого числа операций на губах, а в сентябре заявила, что из-за огромной груди вынуждена передвигаться только на инвалидной коляске.

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