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4 часа назад

Перечислены причины возникновения покраснений на лице

Вечерняя Москва

Регулярное покраснение кожи на лице в некоторых случаях может свидетельствовать о куперозе. Как правило, данное заболевание возникает из-за близкого расположения большого количества сосудов. Об этом сообщила врач — косметолог-терапевт Кристина Радина.

Перечислены причины возникновения покраснений на лице
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Это заболевание не так безобидно, как кажется на первый взгляд. С возрастом заболевание прогрессирует и может привести к хроническому покраснению лица. Для лечения недуга, по словам специалиста, необходимо использовать успокаивающие кремы, физиотерапевтические процедуры и лазер.

Кроме того, покраснения могут возникать из-за аллергических реакций, тогда они обычно сопровождаются зудом. В этом случае необходим прием противоаллергических препаратов, передает Life.ru.

Псориаз или экзема также могут проявляться в виде покраснений. В этом случае тщательного ухода может быть недостаточно, потребуется медикаментозная терапия.

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