3 простых способа предотвратить старение кожи

Консультанты косметического бренда Clinique перечислили три простых способа предотвратить старение кожи. Соответствующие комментарии приводит Express.co.uk.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам специалистов, нанесение солнцезащитного крема должно стать неизменной ежедневной привычкой, независимо от оттенка кожи и количества проведенного под воздействием солнечных лучей времени.

«Ультрафиолетовые лучи проникают сквозь облака и окна, поэтому даже 10-15 минут пребывания под ними могут нанести вред», — объяснили они.

Помимо этого, эксперты посоветовали использовать дневной крем с SPF-защитой. Причем, как утверждают в бренде, наносить средства от солнца необходимо каждые два часа.

«Кроме того, убедитесь, что вы наносите продукт повторно каждый раз после потоотделения или купания», — добавили они.

В заключение консультанты порекомендовали ежедневно очищать и увлажнять кожу, а также отшелушивать омертвевший слой ее клеток.