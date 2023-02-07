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59 минут назад

3 простых способа предотвратить старение кожи

Lenta.ru

Консультанты косметического бренда Clinique перечислили три простых способа предотвратить старение кожи. Соответствующие комментарии приводит Express.co.uk.

3 простых способа предотвратить старение кожи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистов, нанесение солнцезащитного крема должно стать неизменной ежедневной привычкой, независимо от оттенка кожи и количества проведенного под воздействием солнечных лучей времени.

«Ультрафиолетовые лучи проникают сквозь облака и окна, поэтому даже 10-15 минут пребывания под ними могут нанести вред», — объяснили они.

Помимо этого, эксперты посоветовали использовать дневной крем с SPF-защитой. Причем, как утверждают в бренде, наносить средства от солнца необходимо каждые два часа.

«Кроме того, убедитесь, что вы наносите продукт повторно каждый раз после потоотделения или купания», — добавили они.

В заключение консультанты порекомендовали ежедневно очищать и увлажнять кожу, а также отшелушивать омертвевший слой ее клеток.

«Эти три важных этапа ухода позволят предотвратить появление глубоких морщин на лице, возникающих из-за стресса и различных факторов окружающей среды», — подчеркнули специалисты.

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