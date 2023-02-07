Ритуалы красоты от Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Королевским особам нужно всегда выглядеть безупречно.

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Они должны выглядеть свежо, но натурально, женственно, но сдержанно и элегантно. Никакого броского макияжа, экспериментов с прическами и одеждой — в королевской семье строгие правила, конечно, распространяются и на внешность членов династии Виндзор.

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Но и принцесса Диана, и Меган Макрл, и Кейт Миддлтон умудряются всегда выглядеть восхитительно, а их лайфхаки легко взять на вооружение.

Немного хайлайтера

Меган Маркл признавалась, что не любит яркий макияж и тратит на неведение красоты не больше десяти минут. Ее любимый прием — деликатный хайлайтер. Меган считает, что именно он помогает скрыть следы усталости на лице. Она выбирает жидкий хайлайтер и наносит его во внутренние уголки глаз. Так взгляд становится распахнутым и выразительным.

Маски с пчелиным ядом

Кейт Миддлтон доверяет личному косметологу больше десяти лет, а любимой процедурой считает маски с пчелиным ядом. Герцогиня Кембриджская уверена, что они обладают лифтинг-эффектом. Правда, наносить средство стоит не в день важного события, а накануне, чтобы краснота и припухлость, которую может вызвать продукт.

Зубная щетка не для зубов

Еще один секрет Меган — зубная щетка и капля лака для волос. Бунтарка распыляет средство на щетку и приглаживает ей волосы по линии роста и у пробора. Так ее прическа всегда остается идеальной.

Масло шиповника

После того, как Кейт рассказала, что ее косметический фаворит — масло шиповника, бутылочка продукта продается в мире каждые 20 секунд. Миддлтон уверена, что масло осветляет кожу, питает ее, делает сияющей. Благодаря этому средству, жена принца Уильяма иногда может позволить себе отказаться от тонального крема.

Кокосовое масло

Меган тоже использует масла в уходе, но отдает предпочтение кокосовому. Она наносит его на все тело после душа для увлажнения и питания кожи, а раз в неделю делает маски из продукта, нанося их на волосы и оставляя на несколько часов.

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