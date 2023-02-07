Признаки, что вам пора сменить стрижку

Когда стоит бежать и записываться к любимому мастеру.

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Скоро наступит весна, а это значит, пора задуматься над сменой образа. И нет, мы не говорим о кардинальных переменах, а вот сменить стрижку — самое то. Кроме того, стилисты рекомендуют заняться сменой прически, если вы заметили один из нижеприведенных признаков в своем образе.

Волосы уже не выглядят объемными

Когда вы выходите из салона, вашей стрижке, выполненной и уложенной профессионалом, завидуют все. Но уже через несколько месяцев без коррекции волосы отрастают таким образом, что объем даже не густых волосах теряется. Кончики становятся тяжелее, вытягивая волосы по всей длине. Начинает казаться, что волосы «приклеены» к голове. Если вы заметили нечто подобное, запишитесь к своему мастеру на коррекцию или же на смену стрижки.

Ваша стрижка не подходит вашей форме лица

Если вы не можете похвастаться овальной формой лица с острыми скулами, спешим расстроить — подбирать стрижку стоит тщательно. Лучше, если вы сделаете еще до того, как сядете в кресло мастера. Помните, что неправильная стрижка, какой бы стильной и трендовой она не была, не придаст вам красоты и уверенности, если не будет подчеркивать достоинства лица. Ориентируйтесь только на этот фактор, а не на советы подруг, которые слышали, что «эта стрижка в тренде». Если идеи не идут в голову, потратьте некоторое время на изучение звезд, с такой же формой лица, как у вас, или же посоветуйтесь с опытным стилистом.

Стрижка не подходит к вашему новому стилю