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1 час назад

Раскрыты главные ошибки при укладке волос на фоне облысения

Lenta.ru

Редакторы портала She Finds совместно с экспертами в области ухода за кожей и волосами раскрыли главные ошибки при укладке волос на фоне облысения. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Раскрыты главные ошибки при укладке волос на фоне облысения
Фото: Лента.руЛента.ру

Косметолог Ганима Абдулла рассказала, что тугие пучки, косы и конские хвосты создают сильное натяжение прядей.

«Когда вы собираете волосы в хвост, это вызывает повышенное давление на ваши волосяные фолликулы, а когда они уже находятся в процессе истончения, то фолликулы ослабевают еще больше», — заявила она и уточнила, что некоторые средства для укладки волос, в частности сухой шампунь, вызывают облысение.

С ней согласился доктор медицинских наук Джэ Пак.

«Если члены вашей семьи страдают от выпадения волос, то вам особенно следует избегать подобных причесок и косметических продуктов», — добавил эксперт.

К еще более сильному облысению могут привести накладные пряди, поскольку заколки, которые фиксируют на голове данный аксессуар, оказывают давление на волосяные фолликулы, считают собеседники издания.

В заключение Абдулла посоветовала читателям чаще ходить с распущенными волосами и расслабленными укладками. Также она рекомендовала включить в свой уход маски, в состав которых входят компоненты, направленные на питание кожи головы.

В январе трихолог Ниведита Даду из Индии назвала способ мытья головы, с помощью которого можно предотвратить облысение. В первую очередь врач предложила за два-три часа нанести на волосы кокосовое или оливковое масло. По ее словам, средство поможет раскрыть поры на коже головы для наилучшего впитывания питательных веществ.

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