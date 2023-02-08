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46 минут назад

3 мифа об акне, в которые пора перестать верить

WomanHit.ru

Эти заблуждения могут лишь ухудшить ситуацию.

3 мифа об акне, в которые пора перестать верить
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Угревая болезнь может приносить немало психологического дискомфорта — скрыть неровности на кожи очень трудно, даже с использованием профессиональной косметики.

В любом случае с проблемой необходимо бороться с помощью специалиста, мы же решили собрать основные мифы, которые окружают акне и иногда еще больше ухудшают ситуацию.

Миф #1. Загар поможет справиться с проблемой

Нет, не поможет. Более того, вы можете столкнуться с ухудшением, а все дело в том, что после пребывания на солнце кожа уплотняется и секрету сложнее пробиваться на поверхность, что приводит к появлению новых воспалений и черных точек как неприятное дополнение.

Если вы знаете, что вы склонны к гиперкератозу, будьте очень аккуратны с приемом солнечных ванн. Обязательно используйте некамедогенный санскрин, если все же приходится провести много времени под прямыми солнечными лучами.

Миф #2. Акне пройдет само

Возможно. А, может, и нет. Если речь идет о подростке, который столкнулся с гормональным взрывом, есть смысл подождать несколько лет, пока гормональный фон не выровняется, однако сидеть сложа руки не стоит — обязательно покажите своего подростка дерматологу, чтобы профессионал подсказал программу ухода за проблемной кожей.

Если вы столкнулись с акне во взрослом возрасте, медлить не стоит — чем быстрее вы выясните причину, тем быстрее и проще будет лечение.

Миф #3. С акне сталкиваются те, кто редко умывается

Абсолютное заблуждение. Неправильный уход за кожей создает лишь дополнительные проблемы, но не является первопричиной возникновения заболевания. Кстати, причин может быть очень много, не занимайтесь самолечением, найдите грамотного специалиста, который поможет решить проблему.

Помните, что в запущенных случаях могут остаться некрасивые шрамы, с которыми придется бороться уже с помощью лазерной шлифовки и тяжелых пилингов. Не запускайте ситуацию.

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