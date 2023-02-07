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54 минуты назад

Блогерша не мыла голову неделями и показала результат

Lenta.ru

Блогерша не мыла голову неделями, чтобы восстановить качество волос, и показала подписчикам результат. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша не мыла голову неделями и показала результат
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом cherries_87 призналась, что сократила частоту мытья волос до одного раза в месяц. По ее словам, данный способ делает локоны более гладкими и здоровыми, а скапливающиеся на коже головы масла очищают их без дополнительных средств.

На размещенных кадрах героиня публикации вымыла пряди и воспользовалась кондиционером. Помимо этого, юзерша объяснила, что вместо мытья головы ежедневно наносит на корни сухой шампунь, чтобы избавиться от жирности на волосах.

«Некоторые люди меня не поймут, но это действенный способ», — сказала она в видео, показывая прическу зрителям.

Публикация cherries_87 стала вирусной и набрала более 636,6 тысячи просмотров. Подписчики не оценили метод девушки, о чем написали в комментариях под постом.

«Я просто не понимаю — зачем», «Я бы на вашем месте не смогла так ходить», «Мне кажется, что запах будет отвратительный, если не мыть голову месяц», — заявили они.

Красота,
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