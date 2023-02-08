48-летняя женщина раскрыла секреты своей красоты

Молодо выглядящая женщина зрелого возраста раскрыла секреты своей красоты. Соответствующим видео она поделилась в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает 59,9 тысячи подписчиков.
Так, на размещенных кадрах 48-летняя Мишель Сильва рассказала, что для сохранения моложавого внешнего вида регулярно пользуется солнцезащитным кремом. Помимо этого, героиня публикации посоветовала наносить на лицо средства с ретинолом и витамином С.
«На рынке нет ничего более эффективного в борьбе со старением. Это ингредиенты, которые увеличивают выработку коллагена», — пояснила блогерша.
Вдобавок юзерша призналась, что обращается к косметологу за инъекционными процедурами.
«Ботокс отлично справляется с разглаживанием морщин и предотвращает образование новых. Препарат позволяет мне выглядеть на 15 лет моложе, однако он не заменяет все вышеперечисленные средства», — высказалась она в заключение.