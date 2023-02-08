Почему появляются пигментные пятна

Пигментные пятна могут говорить о наличии патологий, например хронической почечной недостаточности. Об этом заявила врач – косметолог-дерматовенеролог Людмила Егжина.

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Эксперт пояснила, что при хронической почечной недостаточности появляются грязно-серые или темно-коричневые пятна на коже. Чаще всего подобные пятна появляются на веках, кистях рук, щеках.

Специалист добавила, что очень часто пигментация возникает при заболеваниях печени — светлые пятна со временем сгруппировываются в области щек. При патологии щитовидной железы пигментны пятна появляются вокруг глаз и на веках.

Часто пигментацию вызывает прием лекарственных препаратов.