Почему появляются пигментные пятна

Пигментные пятна могут говорить о наличии патологий, например хронической почечной недостаточности. Об этом заявила врач – косметолог-дерматовенеролог Людмила Егжина.
Эксперт пояснила, что при хронической почечной недостаточности появляются грязно-серые или темно-коричневые пятна на коже. Чаще всего подобные пятна появляются на веках, кистях рук, щеках.
Специалист добавила, что очень часто пигментация возникает при заболеваниях печени — светлые пятна со временем сгруппировываются в области щек. При патологии щитовидной железы пигментны пятна появляются вокруг глаз и на веках.
Часто пигментацию вызывает прием лекарственных препаратов.
Врач также отметила, что чаще всего пигментация появляется при балансировке гормонального фона у женщин, например в период беременности или во время менопаузы, передает Life.ru.