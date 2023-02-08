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2 часа назад

Хирург назвал распространенные пластические операции на грудь

Lenta.ru

Пластический хирург сети клиник «Семейная» Михаил Сухов назвал россиянкам распространенные операции на грудь. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 8 января.

Хирург назвал распространенные пластические операции на грудь
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Сухова, многие люди ошибочно предполагают, что маммопластика — это пластическая операция, которая направлена только на увеличение молочных желез с помощью имплантов. Однако доктор заявил, что данная манипуляция имеет несколько видов.

Так, увеличение груди посредством имплантов является одной из наиболее популярных хирургических вмешательств. К подобной операции чаще всего прибегают девушки астенического телосложения, у которых от природы небольшая грудь и им хотелось бы ее увеличить.

Помимо прочего, Сухов выделил подтяжку молочных желез, в которой также используются импланты. В таком случае к хирургу обращаются пациентки, имеющие опущенную форму молочных желез и зачастую ассиметричную, а также молодые мамы после периода грудного вскармливания.

«Женщины просят сделать грудь максимально одинаковой, обращая внимание на положение ареол, сосков и уровень подгрудных складок», — пояснил собеседник издания.

Кроме того, россиянки чаще всего прибегают к подтяжке молочных желез без имплантов.

«В этой ситуации пациенток беспокоит "опущение" груди и отсутствие симметрии. Благодаря данной операции девушки желают получить грудь первого-второго размера с отсутствием птоза, а также с максимально одинаковым положением ареол и подгрудных складок», — уточнил эксперт.

При этом Сухов добавил, что также подобную манипуляцию делают девушки, которые имеют третий размер груди. Однако некоторые из них довольны своими формами, но в то же время хотят их подтянуть и придать асимметрию. Другие, напротив, желают скорректировать размер груди, поскольку она доставляем им некоторые неудобства, например, вызывает проблемы с позвоночником и затрудняет подбор одежды.

Красота,Михаил Сухов,
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