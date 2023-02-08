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57 минут назад

Косметолог перечислила россиянам причины появления пигментных пятен на коже

Lenta.ru

Косметолог-дерматовенеролог Людмила Егжина перечислила россиянам причины, из-за которых появляются пигментные пятна на коже. Соответствующий комментарий приводит Life.

Косметолог перечислила причины появления пигментных пятен на коже
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, врач рассказала, что косметический дефект может возникать при наличии различных патологий. По ее словам, пигментация может быть одним из признаков хронической печеночной недостаточности. «В таком случае появляются грязно-серые или темно-коричневые пятна. Чаще всего они располагаются в области нижних век и на кистях рук», — пояснила Егжина.

Специалист уточнила, что при почечной недостаточности нарушается гормональный статус, вследствие чего на сгибательных поверхностях конечностей, лбу и щеках также образуются пигментные пятна.

Кроме того, доктор отметила, что чаще всего красящие клетки на поверхности тела у женщин можно заметить в период беременности или менопаузы (один из этапов жизненного цикла женщины, который знаменует собой окончание репродуктивного возраста — прим. «Ленты.ру»).

В заключение эксперт добавила, что гораздо большее количество дефектов на теле возникает не от самих заболеваний, а от приема лекарственных препаратов в виде таблеток.

Ранее в феврале косметолог-терапевт Кристина Радина перечислила россиянам причины появления покраснений на лице. Специалист рассказала, что регулярные покраснения на коже могут свидетельствовать о куперозе. Еще одной распространенной причиной дефектов на коже эксперт назвала аллергическую реакцию.

Красота,Кристина Радина,
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