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1 час назад

Перечислены способствующие сияющей коже привычки

Lenta.ru

Отказ от алкоголя, курения и жестких диет способствуют здоровой коже, рассказала врач-хирург, специалист по репродуктивному здоровью Садхана Кала из Уппсальского университета (Швеция). Способствующие сияющей коже привычки она перечислила в материале для Times Of India.

Перечислены способствующие сияющей коже привычки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кала указала, что здоровая кожа — не обязательно совершенная.

«На ней могут быть растяжки после родов, заметные поры, пятна, морщинки. Но здоровая кожа — не красная, не воспаленная, не слишком жирная или сухая, гладкая с незначительными высыпаниями. Она упругая и сияет», — объяснила врач.

На здоровье кожи, продолжила она, влияют не только генетика и состояние здоровья, но и привычки. Врач порекомендовала отказаться от курения и сократить употребление алкоголя.

«Алкоголь вызывает покраснение лица, дерматиты, розацеа, инфекции кожи, псориаз», — предупредила она.

Помимо этого, для здоровой и упругой кожи нужен спать не менее восьми часов в сутки и регулярно выполнять спортивные упражнения.

«Каждую неделю посвящайте до 150 минут умеренным аэробным нагрузкам, например, интесивной ходьбе», — сказала Кала.

Также, продолжила хирург, здоровой коже способствуют уменьшение стресса с помощью медитаций, йоги, социальной активности, избегание ультрафиолетовых лучей и отказ от жестких диет.

«Повторяющиеся сброс и набор веса приводят к провисанию кожи, морщинам и растяжкам на коже. Также экстремальные диеты приводят к дефициту важных витаминов и минералов, что вредит коже», — предупредила хирург.

Наконец, Кала предложила исключить из рациона продукты с высоким гликемическим индексом (бисквиты, торты, сладкие напитки), острые блюда, чипсы, слишком соленые блюда и блюда с избытком приправ.

Красота,
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