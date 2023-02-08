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1 час назад

Частая ошибка, из-за которой вы зря тратите деньги на уход за волосами

Мира Маркина

Существуют бьюти-ошибки, совершая которые мы спускаем деньги на уходовую косметику впустую, не получая никакого результата. Как избежать одну из них, читайте в материале «Рамблера».

Частая ошибка, из-за которой вы зря тратите деньги на уход за волосами
Фото: unsplash.com unsplash.com

Один из популярных в социальных сетях звездных парикмахеров Мэтт Ньюман рассказал на своей странице, какую ошибку чаще всего совершают его клиентки. Оказывается, девушки слишком быстро смывают маску для волос, а это значит, что они впустую тратят на нее деньги (и силы).

Как объясняет эксперт, маски для волос — это лечебное средство, содержащее множество питательных ингредиентов и потому дающее реальный эффект. Стоит оно как минимум больше, чем стандартный кондиционер, однако получить от него пользу можно только в случае, если вы достаточно долго держите его на волосах.

«Маска — это не кондиционер. Она не подействует, если вы смоете ее через три минуты. Так вы просто впустую потратите деньги», — подчеркивает стилист по прическам.

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По словам Ньюмана, чтобы вещества, входящие в состав маски, проникли внутрь волоса, им нужно время: минимум пять минут, а лучше семь-десять. Если у вас нет возможности проводить столько времени в ванной комнате, наносите маску на сухие волосы перед водными процедурами. По словам Мэтта, так формула средства будет работать только эффективнее.

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