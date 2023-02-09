Как правильно увлажнять кожу в зимнее время

Зимой кожа становится особенно сухой. Однако хорошие новости заключаются в том, что увлажняющие средства сегодня доступны практически всем. Хотя они всё-таки отличаются друг от друга компонентами в составе и стоимостью.

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Лейла Дерави, доцент кафедры химии и химической биологии Северо-восточного научного колледжа, рассказала, какие компоненты обычно входят в состав увлажняющих средств и почему одни такие средства стоят дороже, а другие - дешевле.

В начале и в конце дня очень важно увлажнять кожу. И это подтверждают многие дерматологи и эксперты по красоте.

Во многих увлажняющих средствах содержится один и тот же набор ингредиентов. Но в разных комбинациях. Дорогие бренды зачастую отличаются тем, что их продукты отличаются тонкими ароматами с нишевыми добавками, а также элегантной упаковкой.

WebMD утверждает, что в состав увлажняющих средств входят смягчающие вещества (минеральное масло или ланолин), которые создают на коже маслянистый слой, удерживающий влагу в коже. Также среди ингредиентов таких средств есть эмульгаторы, препятствующие разделению масел и воды, а ещё увлажнители (глицерин), притягивающие воду к верхнему слою кожи.