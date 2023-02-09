Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+17° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
1 час назад

Блогерша раскрыла причину регулярной стрижки ресниц и удивила подписчиков

Lenta.ru

Блогерша Монтана (фамилия неизвестна) раскрыла причину регулярной стрижки ресниц и удивила подписчиков. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша раскрыла причину регулярной стрижки ресниц и удивила подписчиков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом @nursemontana предстала перед зрителями с нанесенным мейкапом. На кадрах видно, что ресницы Монтаны выглядят чересчур длинными. «Я решила частично убрать эти волоски», — заявила она, а затем укоротила их с помощью ножниц.

Юзерша призналась, что после использования туши ее ресницы касаются бровей, из-за чего краска остается на коже. По этой причине девушка регулярно корректирует свой внешний вид, подстригая волоски.

Пользователи сети оценили поступок и внешность героини публикации в комментариях под постом. «Просто незаконно подстригать такую красоту», «Я вам завидую, мне бы такую проблему», «Вы выглядите великолепно!» — написали они.

В ноябре 2022 года пользовательница TikTok Мэдди Бретич отправилась фотографироваться на новый паспорт, где ее попросили обрезать ресницы. Девушка рассказала, что отказалась от яркого макияжа, следуя предписаниям, и вместо этого решила нарастить ресницы. Однако сотрудник учреждения, изготавливавший снимки на документы, не одобрил ее внешний вид и попросил их подстричь.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители