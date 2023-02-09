3 типичные ошибки в уходе за лицом, которые совершает каждая

Мы не всегда заботимся о коже правильно: забываем наносить крем, пьем мало воды, ложимся спать с макияжем. Допускаем мы и более серьезные ошибки, которые негативно отражаются на внешности. Как их можно избежать и не навредить коже еще больше, читайте в материале «Рамблера».

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Многие наивно полагают, что правильный уход за кожей автоматически решает все проблемы. Однако это далеко не так. Многое зависит от образа жизни, поэтому стоит придерживаться сбалансированного питания и соблюдать режим дня, а также отказаться от вредных привычек (хотя бы попытаться), снизить уровень стресса и проводить больше времени на свежем воздухе. Да, это не волшебная пилюля от всех проблем, но перемены во внешности в лучшую сторону вы точно для себя отметите.

Правда, даже соблюдая рекомендации, перечисленные выше, не стоит совсем отказываться от ухода. Если не заботиться о коже вообще, ни к чему хорошему это не приведет. Мертвые клетки нужно удалять, кожу — увлажнять и питать полезными веществами. Лучше всего обсудить программу ухода с грамотным косметологом.