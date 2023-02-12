Как усилить эффект любой маски для волос

Хотите, что маски для волос работали на свой максимум? Оказывается, этого можно добиться без покупки каких-либо дополнительных средств и особых ухищрений. Делимся хитрым лайфхаком, с которым ваши волосы станут здоровее и красивее, в материале «Рамблера».

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Чтобы добиться вау-эффекта от использования масок для волос, подготовьте расческу, шапочку для душа, полотенце и фен. Помойте волосы привычным для вас способом, затем немного отожмите локоны после водных процедур и нанесите маску для волос. Аккуратно (главное, никаких резких движений) прочешите волосы расческой, чтобы тщательно распределить средство, наденьте шапочку для душа и укутайте голову полотенцем. Прогрейте волосы феном в течение пяти минут. Готово! Осталось только промыть локоны и насладиться результатом. После такой процедуры волосы станут еще более мягкими и гладкими, чем после обычного использования маски.