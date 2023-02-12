Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+3° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
2 часа назад

Как усилить эффект любой маски для волос

Мира Маркина

Хотите, что маски для волос работали на свой максимум? Оказывается, этого можно добиться без покупки каких-либо дополнительных средств и особых ухищрений. Делимся хитрым лайфхаком, с которым ваши волосы станут здоровее и красивее, в материале «Рамблера».

Как усилить эффект любой маски для волос
Фото: unsplash.comunsplash.com

Чтобы добиться вау-эффекта от использования масок для волос, подготовьте расческу, шапочку для душа, полотенце и фен. Помойте волосы привычным для вас способом, затем немного отожмите локоны после водных процедур и нанесите маску для волос. Аккуратно (главное, никаких резких движений) прочешите волосы расческой, чтобы тщательно распределить средство, наденьте шапочку для душа и укутайте голову полотенцем. Прогрейте волосы феном в течение пяти минут. Готово! Осталось только промыть локоны и насладиться результатом. После такой процедуры волосы станут еще более мягкими и гладкими, чем после обычного использования маски.

Частая ошибка, из-за которой вы зря тратите деньги на уход за волосами

Важный момент: не торопитесь смывать маску. Для того чтобы вещества проникли внутрь волоса, нужно время. Если у вас нет возможности потратить лишние пять-десять минут на уход за локонами, лучше отложить процедуру, например, на выходные.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители