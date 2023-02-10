Кто находится в группе риска по развитию меланомы

Онколог Игорь Утяшев, кандидат медицинских наук, рассказал о людях, которые находятся в группе риска по возникновению меланомы.

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По словам эксперта, это люди с так называемой «семейной меланомой», у которых несколько родственников болели этой формой онкологии.

Также к группе риска можно отнести людей с первым и вторым типом кожи по Фитцпатрику. Это люди с очень светлой кожей. У них практически отсутствует защитный пигмент меланин. Под воздействием ультрафиолета они не загорают, а как правило краснеют, вплоть до солнечных ожогов.

К слову, те, кто несколько раз в жизни сгорал на солнце также рискуют заболеть меланомой. В особую группу можно выделить любителей соляриев. Приходя за загаром в салон, никто не обращает внимания на свой тип кожи и интенсивность облучения. Оператору говорят лишь время. В итоге можно получить ожог, и как следствие риск развития меланомы.

Также меланомой могут заболеть люди, принимающие препараты для снижения иммунитета.

Рискуют и те, у кого на теле есть невусы и родинки. Само по себе это не опасно, но нужно внимательно следить за состоянием этих образований. Если на невусе появился узелок или язвочка, то это повод для немедленного визита к онкологу, предупредил Утяшев в беседе с «Газетой.ру».