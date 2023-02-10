Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+17° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
8 часов назад

Онколог Утяшев рассказал, кто находится в группе риска по развитию меланомы

runews24.ru

Онколог Игорь Утяшев, кандидат медицинских наук, рассказал о людях, которые находятся в группе риска по возникновению меланомы.

Кто находится в группе риска по развитию меланомы
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам эксперта, это люди с так называемой «семейной меланомой», у которых несколько родственников болели этой формой онкологии.

Также к группе риска можно отнести людей с первым и вторым типом кожи по Фитцпатрику. Это люди с очень светлой кожей. У них практически отсутствует защитный пигмент меланин. Под воздействием ультрафиолета они не загорают, а как правило краснеют, вплоть до солнечных ожогов.

К слову, те, кто несколько раз в жизни сгорал на солнце также рискуют заболеть меланомой. В особую группу можно выделить любителей соляриев. Приходя за загаром в салон, никто не обращает внимания на свой тип кожи и интенсивность облучения. Оператору говорят лишь время. В итоге можно получить ожог, и как следствие риск развития меланомы.

Также меланомой могут заболеть люди, принимающие препараты для снижения иммунитета.

Рискуют и те, у кого на теле есть невусы и родинки. Само по себе это не опасно, но нужно внимательно следить за состоянием этих образований. Если на невусе появился узелок или язвочка, то это повод для немедленного визита к онкологу, предупредил Утяшев в беседе с «Газетой.ру».

Тем людям, у кого на теле более 50 или 100 родинок, необходимо хотя бы раз в год посещать дерматологов, онкодерматологов либо терапевтов, которые могут диагностировать опухоль кожи.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители