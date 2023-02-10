Звезда "Офиса" шокировала своим резким похудением

Звезда сериала «Офис» Минди Калинг удивила поклонников своим резким похудением.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В личных соцсетях актриса поделилась селфи в желтом платье, подчеркнувшем ее внезапную худобу. 43-летняя Калинг сделала снимок в собственной ванной комнате, стоя перед зеркалом.

Поклонники звезды удивлены этим изменениям во внешности актрисы и разделились на тех, кто написал ей комплименты, и тех, кто выразил обеспокоенность ее здоровьем. Сама Калинг никак не ответила на комментарии фанатов.