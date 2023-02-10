Есть ли польза для здоровья от массажа лица

Разбираемся, что нам известно об этой услуге, пользующейся популярностью у женщин.
Какие бывают массажи лица, когда и кому их можно делать, почему от массажа нужно отказаться людям с акне — на эти и другие вопросы отвечает основатель Федеральной сети салонов фейслифтинга IDOL FACE Евгения Конычева.
Существует много вариантов массажа лица и еще больше сочетаний: начиная от расслабляющих, и заканчивая теми, что связаны с глубокой проработкой мышц. Остановлюсь на основных техниках.
Базовый массаж, фейслифтинг, улучшает кровообращение. Клетки получают больше питательных веществ, кожа и контур лица становятся более подтянутым. На его основе хорошо делать буккальный массаж, где идет глубокая проработка мышц. Фейслифтинг — как разминка перед серьезной физической тренировкой.
Есть еще лимфодренажный массаж, направленный на улучшение тока лимфы и снятие отеков.
Во всех случаях массаж улучшает ток крови и лимфы, обогащает клетки кислородом, расслабляет и снимает зажимы. Благодаря этому мы выглядим свежее и моложе. Я люблю проводить параллель со спортом: мало купить абонемент в фитнес-клуб, нужно постоянно заниматься, плюс следить за питанием. А стоит расслабиться, как кубики на животе исчезают. Со спортом «для лица» происходит так же. В начале вы можете ходить на курс, состоящий из 10 процедур, с частотой 2-3 раза в неделю. Далее нужно поддерживать тонус лица и ходить на массаж раз в 1-2 недели. Но обязательно надо повторять курс из 10 процедур хотя бы раз в год.
Нет никаких возрастных ограничений, и, если мама приходит в салон с пятилетней дочкой, специалист с медицинским образованием (а у нас работают только такие) сделает ей «детский массаж». Конечно, скорее процедура будет состоять из легких поглаживаний.
Но есть и противопоказания: угревая сыпь, с которой часто сталкиваются подростки. И если девушка хочет на массаж, но при этом у нее акне, сначала надо вылечить кожу у косметолога.
"А так я рекомендую массаж с 20 лет по медицинским показаниями (отеки и зажимы), а с 25 лет — абсолютно всем".
Дома можно делать легкий расслабляющий массаж, используя похлопывания и вибрации, предварительно нанеся крем. Прежде чем делать массаж, посетите косметолога и спросите у него рекомендации. Возьмите у врача правильную схему массажных линий и пройдитесь по ним пять раз подряд.
За профессиональным массажем нужно идти к специалисту с медицинским образованием. Но ежедневно посещать салон– не нужно. Опять же, вспоминаем спорт: 1-3 раза в неделю более чем достаточно, а серьезные тренировки каждый день только вредят. Организму нужно время, чтобы мышцы отдохнули и приняли нужную нам форму.
Можно использовать камни гуаша, которые хорошо прорабатывают глубокие мышцы. Отдавайте предпочтение натуральному камню, следите за его чистотой. Попросите массажиста научить вас держать гуаша под правильным наклоном, контролировать силу нажатия и объяснить, какая сторона гаджета предназначена для какой части лица. И будьте здоровы и красивы!