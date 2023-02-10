Есть ли польза для здоровья от массажа лица

Разбираемся, что нам известно об этой услуге, пользующейся популярностью у женщин.

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Какие бывают массажи лица, когда и кому их можно делать, почему от массажа нужно отказаться людям с акне — на эти и другие вопросы отвечает основатель Федеральной сети салонов фейслифтинга IDOL FACE Евгения Конычева.

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Какой бывает массаж лица

Существует много вариантов массажа лица и еще больше сочетаний: начиная от расслабляющих, и заканчивая теми, что связаны с глубокой проработкой мышц. Остановлюсь на основных техниках.

Базовый массаж, фейслифтинг, улучшает кровообращение. Клетки получают больше питательных веществ, кожа и контур лица становятся более подтянутым. На его основе хорошо делать буккальный массаж, где идет глубокая проработка мышц. Фейслифтинг — как разминка перед серьезной физической тренировкой.

Есть еще лимфодренажный массаж, направленный на улучшение тока лимфы и снятие отеков.

Во всех случаях массаж улучшает ток крови и лимфы, обогащает клетки кислородом, расслабляет и снимает зажимы. Благодаря этому мы выглядим свежее и моложе. Я люблю проводить параллель со спортом: мало купить абонемент в фитнес-клуб, нужно постоянно заниматься, плюс следить за питанием. А стоит расслабиться, как кубики на животе исчезают. Со спортом «для лица» происходит так же. В начале вы можете ходить на курс, состоящий из 10 процедур, с частотой 2-3 раза в неделю. Далее нужно поддерживать тонус лица и ходить на массаж раз в 1-2 недели. Но обязательно надо повторять курс из 10 процедур хотя бы раз в год.

С какого возраста можно делать массаж лица

Нет никаких возрастных ограничений, и, если мама приходит в салон с пятилетней дочкой, специалист с медицинским образованием (а у нас работают только такие) сделает ей «детский массаж». Конечно, скорее процедура будет состоять из легких поглаживаний.

Но есть и противопоказания: угревая сыпь, с которой часто сталкиваются подростки. И если девушка хочет на массаж, но при этом у нее акне, сначала надо вылечить кожу у косметолога.

"А так я рекомендую массаж с 20 лет по медицинским показаниями (отеки и зажимы), а с 25 лет — абсолютно всем".

Массаж дома или в салоне?

Дома можно делать легкий расслабляющий массаж, используя похлопывания и вибрации, предварительно нанеся крем. Прежде чем делать массаж, посетите косметолога и спросите у него рекомендации. Возьмите у врача правильную схему массажных линий и пройдитесь по ним пять раз подряд.

За профессиональным массажем нужно идти к специалисту с медицинским образованием. Но ежедневно посещать салон– не нужно. Опять же, вспоминаем спорт: 1-3 раза в неделю более чем достаточно, а серьезные тренировки каждый день только вредят. Организму нужно время, чтобы мышцы отдохнули и приняли нужную нам форму.

Гаджеты и массаж