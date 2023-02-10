Врач раскрыл опасные последствия повторных пластических операций

Пластический хирург Отари Гогиберидзе раскрыл россиянам опасные последствия повторных пластических операций. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 10 февраля.

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По словам специалиста, самыми неудачными манипуляциями, требующими повторного вмешательства, являются ринопластика и маммопластика. При этом эксперт отметил, что из-за некачественной работы хирурга на кожном покрове пациента могут появиться рубцы и отеки.

«У молодых и неопытных хирургов вероятность повторных операций, к сожалению, выше. Нельзя выбирать врача по соцсетям и непроверенным отзывам. Когда нужно привлечь пациентов любой ценой, о качестве работы не очень заботятся и поэтому с легкостью предлагают большие скидки», — пояснил доктор.

В заключение Гогиберидзе добавил, что при следующих обращениях к хирургу пациенты должны учитывать новые финансовые траты, а также прохождение обследования и необходимость наркоза при повторной операции.