Хирург раскрыл, можно ли продлить молодость без операций

Сохранить молодость и красоту мечтают многие женщины. И это возможно, считает пластический хирург Глеб Тумаков. Но только до определенного возраста. Эксперт рассказал «Ленте.ру», в каком случае можно обойтись без операций.

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По словам эксперта, в хирургическом вмешательстве нет смысла до тех пор, пока на лице и теле не отразятся первые признаки старения, а именно птоз (опущение) мягких тканей. Некоторые женщины сталкиваются с ним уже в 30 лет, а кто-то не знает о проблеме и до 40.

Массаж, инъекции ботокса, а также гиалуроновой кислоты, RF-лифтинг (и другие аппаратные методики), лазерное и фотоомоложение, а также микротоковая терапия помогут продлить естественную красоту до этого возраста, отметил хирург.

Тумаков напомнил, что со временем подкожная жировая клетчатка истончается, тогда на лице появляются морщины и заломы. Когда уменьшается количество коллагена, придающего коже упругость, лицо и тело меняются. В таком случае уходовые процедуры, которые воздействуют только на поверхностные слои эпидермиса, будут бесполезны.

«В этом случае не обойтись без пластической хирургии. Круговая подтяжка лица решает весь спектр возрастных проблем. Она включает SMAS-лифтинг и платизмопластику, а при необходимости дополняется блефаропластикой или эндоскопической подтяжкой лба», – объяснил пластический хирург.

Такой подход в комплексе позволяет выглядеть моложе на 10-15 лет, подчеркнул эксперт.