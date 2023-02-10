Как бороться с гиперпигментацией: советы косметолога

Некоторые косметологи относят к лазерному воздействию еще и IPL процедуры (Intensive Pulse Light, т.е. «интенсивный импульсный свет»), однако это не корректно: процедуры IPL применяются для лечения гиперпигментации кожи и прекрасно сочетаются с наружными и инъекционными методами воздействия.



Импульсный свет (это именно световой, а не лазерный луч) воздействует только на меланин и не затрагивает кожу, имеющую обычный цвет. Этим IPL технология более безопасна и менее агрессивна для кожи.



Противопоказанием служит обострение острых воспалительных заболеваний и поврежденная кожа в зоне воздействия.

Юлия Муравина Врач-косметолог и гинеколог клиники MISS MAGNET BEAUTY CLINIC