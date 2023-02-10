Как бороться с гиперпигментацией: советы косметолога

Гиперпигментация — это появление на кожном покрове пятен или полос более темного цвета. Чаще она возникает в результате фотостарения кожи, постакне, травм или вследствие изменения гормонального статуса. Разбираемся вместе с врачом-косметологом и гинекологом Юлией Муравиной, как избавиться от проблемы.
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По словам медика, убрать пятна домашними подручными средствами невозможно. Следует бороться с заболеванием под руководством врача-косметолога, сочетая наружную и аппаратную терапию. Какие решения может предложить врач-косметолог?
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Химические пилинги
Темные участки кожи способны осветлить пилинги. Пигментные пятна могут располагаться в эпидермисе, дерме и на их границе. Результат пилинга зависит от глубины залегания пигмента: чем глубже и больше скопление меланина, тем сложнее получить желаемый эффект. Также эффект зависит от длительности нахождения пигмента в коже.
Юлия МуравинаВрач-косметолог и гинеколог клиники MISS MAGNET BEAUTY CLINIC
Лазерные и радиоволновые пилинги
В арсенале врача косметолога, помимо химических пилингов, есть еще лазерный и радиоволновой. Каждый из этих методов по-своему эффективен в отдельно взятых, индивидуальных случаях.
Мезотерапия
Большую эффективность в борьбе с гиперпигментацией показала мезотерапия. Благодаря мезотерапии препарат сохраняется в подкожных слоях длительное время, оказывая положительное воздействие. При этом важное значение имеет правильно подобранный мезококтейль. Перед введением препарата кожа анестезируется, а сам препарат вводится в поверхностные слои очень тонкой иглой. Противопоказания для этой процедуры стандартны, как для любой инъекционной манипуляции, возможна индивидуальная непереносимость к вводимым компонентам мезококтейля.
Юлия МуравинаВрач-косметолог и гинеколог клиники MISS MAGNET BEAUTY CLINIC
Лазерная шлифовка и лазерный пилинг.
В лазерном омоложении различают шлифовку и пилинг. Лазерный пилинг — это легкая уходовая процедура, призванная обновить верхний слой кожи, эпидермис. Лазерную шлифовку любят за ее универсальность и эффективность. Процедура шлифовки призвана максимально обновить кожу – воздействие затрагивает как эпидермис, так и дерму.
IPL
Некоторые косметологи относят к лазерному воздействию еще и IPL процедуры (Intensive Pulse Light, т.е. «интенсивный импульсный свет»), однако это не корректно: процедуры IPL применяются для лечения гиперпигментации кожи и прекрасно сочетаются с наружными и инъекционными методами воздействия.
Импульсный свет (это именно световой, а не лазерный луч) воздействует только на меланин и не затрагивает кожу, имеющую обычный цвет. Этим IPL технология более безопасна и менее агрессивна для кожи.
Противопоказанием служит обострение острых воспалительных заболеваний и поврежденная кожа в зоне воздействия.
Юлия МуравинаВрач-косметолог и гинеколог клиники MISS MAGNET BEAUTY CLINIC
Плазмотерапия
Этот метод предусматривает внутрикожное введение плазмы пациента, обогащенной тромбоцитами. В препарате, изготовленном из крови, содержится огромное количество биологически активных компонентов, в том числе факторов роста, стимулирующих обновление клеток и улучшающих состояние и цвет кожи.
Поэтому плазмотерапию можно считать эффективным методом устранения пигментных пятен. А в сочетании с аппаратным воздействием плазма дает более выраженный результат.
К сожалению, в случае с гиперпигментацией введение филлеров бесполезно. Филлеры эффективны только в том случае, если зона пигментации имеет «минус ткань» (т.е. располагается ниже уровня кожи). Тогда единственным решением восполнить недостающий объем будет подкожное введение инъекционного имплантата.
Важно учесть и то, что гиперпигментация может появиться снова даже после успешного лечения. При склонности к ее появлению нужно круглогодично использовать назначенные врачом наружные средства, в том числе SPF-защиту.
Юлия МуравинаВрач-косметолог и гинеколог клиники MISS MAGNET BEAUTY CLINIC