Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+13° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
45 минут назад

Названы действенные способы придать объем и густоту тонким волосам

Lenta.ru

Главный редактор косметического бренда по уходу за волосами Alterna Джоана Невес назвала действенные способы придать объем и густоту тонким волосам. Соответствующий комментарий приводит Express.co.uk.

Названы действенные способы придать объем и густоту тонким волосам
Фото: UnsplashUnsplash

Специалист рассказала, что предотвратить выпадение и улучшить качество волос можно в случае отказа от электрических инструментов для укладки, которые перегревают пряди. Помимо этого, Невес посоветовала спать на шелковой или атласной наволочке, поскольку натуральная ткань не наносит вред волосам.

Также эксперт напомнила о ежедневном уходе, который заключается в правильном подборе средств по типу волос. «Выберите подходящие именно вам шампунь, кондиционер и маску для волос. Это поможет создать здоровый внешний вид прядей и устранит их повреждения», — пояснила она.

Помимо этого, по мнению Невес, волосы могут выглядеть ломкими и неухоженными из-за неудачной прически. Редактор подчеркнула важность регулярной стрижки для придания волосам визуальной густоты. В заключение женщина порекомендовала посетить трихолога, чтобы выяснить причину истончения и ломкости прядей.

Ранее в феврале стилист-колорист бьюти-пространства Chevelure Алина Чеченова раскрыла россиянкам способы избавиться от электризации волос. Чтобы этого избежать, пряди необходимо увлажнять и питать с помощью таких средств, как кондиционер, несмываемый уход, маски и ампулы. При этом в составах перечисленных продуктов не должен присутствовать спирт, уточнила Чеченова.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители