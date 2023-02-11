Названы опасности ультразвуковой подтяжки лица

Многие в погоне за красотой и вечной молодостью согласны почти на любые косметологические процедуры. Правда, даже самые безобидные из них могут таить риски для здоровья. Например, ультразвуковой SMAS-лифтинг, который признан безопасной процедурой, не всегда проходит гладко.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Обо всех тонкостях «Газете.Ru» рассказала главный врач сети клиник Skin Expert, косметолог Мария Моржанаева.

По словам специалиста, иногда во время ультразвуковой подтяжки лица можно задеть нервные окончания и сосуды. Это может привести к гематомам — из-за них даже привычные черты лица могут измениться.

Также врач рассказала, что порой во время процедуры пациент может ощущать боль — терпеть её нельзя, так как это может быть боль от внутреннего ожога. Тогда в этих местах могут появиться рубцы или покраснения. Вряд ли кто-то ожидает такое после похода к косметологу.

Специалист также отметила, что опасная побочка может возникнуть и после популярного RF-лифтинга. Он предполагает омоложение за счёт прогрева тканей радиоволнами.

Нередко после процедуры возникает чувство стянутости, небольшая отёчность тканей и зуд. Но всё должно пройти через несколько дней. Если же на коже появились неровности, то это плохой знак.

Одно из самых опасных осложнений — «угнетение» тканей из-за их перегрева. После этого могут появиться рубцы, пигментация, ожоги, покраснение и эффект гусиной кожи.