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3 часа назад

Названы опасности ультразвуковой подтяжки лица

Секрет Фирмы

Многие в погоне за красотой и вечной молодостью согласны почти на любые косметологические процедуры. Правда, даже самые безобидные из них могут таить риски для здоровья. Например, ультразвуковой SMAS-лифтинг, который признан безопасной процедурой, не всегда проходит гладко.

Названы опасности ультразвуковой подтяжки лица
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Обо всех тонкостях «Газете.Ru» рассказала главный врач сети клиник Skin Expert, косметолог Мария Моржанаева.

По словам специалиста, иногда во время ультразвуковой подтяжки лица можно задеть нервные окончания и сосуды. Это может привести к гематомам — из-за них даже привычные черты лица могут измениться.

Также врач рассказала, что порой во время процедуры пациент может ощущать боль — терпеть её нельзя, так как это может быть боль от внутреннего ожога. Тогда в этих местах могут появиться рубцы или покраснения. Вряд ли кто-то ожидает такое после похода к косметологу.

Специалист также отметила, что опасная побочка может возникнуть и после популярного RF-лифтинга. Он предполагает омоложение за счёт прогрева тканей радиоволнами.

Нередко после процедуры возникает чувство стянутости, небольшая отёчность тканей и зуд. Но всё должно пройти через несколько дней. Если же на коже появились неровности, то это плохой знак.

Одно из самых опасных осложнений — «угнетение» тканей из-за их перегрева. После этого могут появиться рубцы, пигментация, ожоги, покраснение и эффект гусиной кожи.

Также ожоги могут возникнуть и после лазера, особенно велик этот риск летом. Всё из-за солнечного ультрафиолета. Так что лучше быть с подобными манипуляциями поосторожнее.

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