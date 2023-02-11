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2 часа назад

Почему женщины любят красить губы

Eva.ru

Помада является неотъемлемым атрибутом женской косметички. Кто-то предпочитает нюдовые цвета, а для кого-то лучшая подруга — яркая помада. Стилист Катя Гершуни предпочитает разные цвета и точно знает, почему нам так нравится красить губы.

Почему женщины любят красить губы
Фото: Eva.ruEva.ru

Известный стилист Катя Гершуни умеет преобразить женщину любого возраста и форм. Ее опыт позволяет работать со сложными запросами, она отлично разбирается во всех веяниях моды, а еще призывает женщин любить и уважать себя. На днях знаменитость рассказала, почему любит красить губы, а также пояснила, какая магия может скрываться для каждой из нас в привычном тюбике губной помады.

Гершуни считает, что помада, вне зависимости от цвета и оттенка, дает женщине определенный настрой, делает ее более яркой, более привлекательной и настроенной на рабочий лад. Но не только, ведь помада — отличное оружие на свидании! Именно помада делает женщину женщиной, уверена Катя. Сама стилист не представляет своей жизни без этой косметики и не скрывает, что обожает яркие варианты.

«Серьезно, не могу жить помады!!! Если бы в в мире не было косметики и особенно ярких помад, я была бы гораздо грустнее! Для меня яркая помада — это настроение! Для меня это — праздник!

Выходя из дома, я обязательно крашу губы, не всегда очень ярко, иногда и мягкими оттенками, но «без губ» я не выхожу даже в Вайлдберрис. Короче, помада для меня это что-то вроде страховки от плохого настроения! С яркими губами и сложные дни проходят легче и улыбаться хочется в 2 раза больше!», — поделилась знаменитость.

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