Секреты красоты: советы по уходу за собой от Савастовой

На ТНТ стартует 3-й сезон сериала «Патриот», в котором снялась актриса Алёна Савастова. В новом сезоне её героиня тяжело переживает расставание с парнем, отчего перевоплощается в собственную бабушку: надевает её одежду, копирует поведение. Однако для того чтобы не допустить преждевременного старения в реальности, актриса внимательно следит за здоровьем кожи и всего тела. По нашей просьбе Алёна Савастова раскрыла несколько своих секретов красоты.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Правильное питание

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Внешняя красота напрямую зависит от внутреннего здоровья. Можно бесконечно покупать дорогие кремы, ходить к косметологу и постоянно делать разные процедуры. Это поможет лишь ненадолго убрать последствия, но причины нужно искать внутри. Что для меня значит «правильное питание»? Это индивидуальное питание — то, что подходит именно вам.

Если у вас проблемы с кожей, высыпания на лице — значит, скорее всего, нужно проверить кишечник. Возможно, вам не подходят некоторые молочные продукты. А, может, и что-то другое, совершенно неожиданное, чем вы привыкли питаться. Конечно, ответить точно вам сможет только профессионал.

Я уже сократила количество сладкого и мучного, заменила обычные макароны на макароны из полбы и чечевицы, добавила больше овощей и разнообразных круп: гречневую, булгур, кускус, киноа.

Ментальное здоровье — залог успеха

Я слежу за своим психологическим здоровьем, что немаловажно. Сильные нагрузки, переезды, перелёты, множество спектаклей, съёмок — усталость накапливается. К ней прибавляются переживания и стресс. Я пью «витамины для красоты», среди которых коллаген, экстракт красных водорослей, источники органической серы, витамины B5, B6, B8.

Гимнастика и массаж

Я начала проходить месячный курс гимнастики для лица. Хочу сделать это неотъемлемой частью ухода за собой, чтобы надолго сохранить молодость и упругость кожи. Кроме того, я хожу на массажи — люблю тайский. Иногда хочется, чтобы промяли хорошенько всё тело, а иногда необходим расслабляющий массаж. Сходить в СПА с подругами — любимое дело. Люблю хамам — там мне комфортнее, чем в сухих саунах. Обертывания, бассейн, джакузи — всё это входит в мой топ по уходу за собой и релаксу одновременно.

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