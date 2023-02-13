Названы самые популярные виды пластики лица в 2023 году

Российский пластический хирург Александр Катков назвал самые популярные виды пластики лица в 2023 году. Комментарий эксперта оказался в распоряжении «Ленты.ру».

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По словам специалиста, одной из инновационных коррекций внешности является спейслифтинг — комплекс процедур по восстановлению анатомических структур лица, который способствует омоложению. Данная операция обеспечивает пожизненный результат, при этом восстановление происходит за две недели, поскольку вероятность возникновения гематом сведена к минимуму, отметил врач.

Медик также внес в список липофилинг, в рамках которого используются собственные жировые клетки. Они пересаживаются из тех зон, где они в избытке, в требующие восполнения объема области и возвращают упругость и эластичность коже.