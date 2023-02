Девушка, покорившая мир

В 2017 году Анастасия получает награду «Художник Года» по версии Fashion Summer Awards премии Fashion TV. Принимает участие в Tokyo Art Fair и проводит ещё две персональные выставки — “Energy Of The Future” в галерее Романов Двор(Москва) и “Space” в Sveta Marien Gallery(Ницца). Параллельно с экспозициями на Монаканском и Московском Кубках Федерации Поло удостаивается звания «Художник Года» по версии Fashion People Awards 2018 и побеждает в номинации “MODERN ART” на The Beautiful People Awards 2018.