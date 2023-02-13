Девушка, покорившая мир

Анастасия Щипанова — популярный художник, многократный лауреат международных премий в области искусства, официально, одна из самых красивых девушек России и мира. В 16 лет высокую, худую девушку заметил модельный скаут и Анастасия подписала контракт с агентствами Modus Vivendis и Point, дефилировала на подиумах для Tony Ward Couture, Ed Hardy, Mark & Endre, Mercury и др. Появлялась на обложках WStory Magazine, Russian Beauty, Novit Models, Image Magic Hollywood и др.

Фото: Обзор газет Обзор газет

Анастасия Щипанова вошла в топ — 10 самых красивых девушек России по версии главного национального конкурса красоты «Мисс Россия» и является финалисткой конкурсов «Мисс Интерконтиненталь» и «Мисс Земля». На девушку обратили внимание актёрские агенства и она подписала контракт с M-Globus. В 2012 году прошла обучение в ГИТИСе и вскоре приняла приглашение сняться в полнометражном фильме режиссера Кирилла Плетнёва «Жги!» в роли певицы, где спела песню «Просто люби».

Видео дня

Также Анастасия Щипанова ведёт свою Арт-колонку на интернет портале People Talk в качестве колумниста, где раскрывает арт тренды главных столиц мира. С 2016 года пишет много работ, полностью посвящает себя творчеству и открывает первую персональную выставку «Эхо Вселенной» во французской галерее Boccarа.

В 2017 году Анастасия получает награду «Художник Года» по версии Fashion Summer Awards премии Fashion TV. Принимает участие в Tokyo Art Fair и проводит ещё две персональные выставки — “Energy Of The Future” в галерее Романов Двор(Москва) и “Space” в Sveta Marien Gallery(Ницца). Параллельно с экспозициями на Монаканском и Московском Кубках Федерации Поло удостаивается звания «Художник Года» по версии Fashion People Awards 2018 и побеждает в номинации “MODERN ART” на The Beautiful People Awards 2018.

С 2019 года художник открывает научно-психологический арт проект, направленный на увеличение продолжительности жизни «Eternal Life». Получает награду “WOMAN ART” от Woman’s Essence Show 2019 при 58ой Венецианской биеннале современного искусства(Павильон Бангладеш) и International Art Prize MICHELANGELO 2019, становится лауреатом 8 сезона конкурса искусств ART EXCELLENCE AWARDS 2019.

В 2020 году Анастасия Щипанова выбрана в Топ 60 лучших художников мира по версии американской премии Art Tour International. Девушка получает награду «Woman Art Award» 2020 от Musa International Art Space при поддержке центра ЮНЕСКО. Является лауреатом International Prize New York City 2020 и «Artist Of The Future — 2020» известного журнала Contemporary Art Curator.