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1 час назад

Тина Кунаки показала фигуру в купальнике

Газета.Ru

Модель, супруга актера Венсана Касселя Тина Кунаки показала фигуру в купальнике. Соответствующими снимками она поделилась с подписчиками в соцсети.

Тина Кунаки показала фигуру в купальнике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

25-летняя Тина Кунаки опубликовала в социальных сетях фотографии с пляжа.

На снимках она предстала с распущенными волосами и в раздельном купальнике с зебровым принтом от бренда Эмили Ратаковски Inamorata. Модель позировала, лежа на шезлонге.

Газета.Ru

Венсан Кассель и Тина Кунаки начали встречаться в 2015 году, а в 2018-м поженились. Актер старше модели на 30 лет. В апреле 2019-го у них родилась дочь, которую они назвали Амазони.

У Венсана Касселя есть еще две дочери от предыдущей супруги Моники Беллуччи: 17-летняя Дева и 12-летняя Леони. Актеры поженились в 1999 году и развелись в 2013-м.

Красота,Венсан Кассель,Моника Беллуччи,
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