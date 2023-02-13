Модель, супруга актера Венсана Касселя Тина Кунаки показала фигуру в купальнике. Соответствующими снимками она поделилась с подписчиками в соцсети.

Фото: РИА Новости РИА Новости

25-летняя Тина Кунаки опубликовала в социальных сетях фотографии с пляжа.

На снимках она предстала с распущенными волосами и в раздельном купальнике с зебровым принтом от бренда Эмили Ратаковски Inamorata. Модель позировала, лежа на шезлонге.

Газета.Ru

Венсан Кассель и Тина Кунаки начали встречаться в 2015 году, а в 2018-м поженились. Актер старше модели на 30 лет. В апреле 2019-го у них родилась дочь, которую они назвали Амазони.