Модель, супруга актера Венсана Касселя Тина Кунаки показала фигуру в купальнике. Соответствующими снимками она поделилась с подписчиками в соцсети.
25-летняя Тина Кунаки опубликовала в социальных сетях фотографии с пляжа.
На снимках она предстала с распущенными волосами и в раздельном купальнике с зебровым принтом от бренда Эмили Ратаковски Inamorata. Модель позировала, лежа на шезлонге.
Венсан Кассель и Тина Кунаки начали встречаться в 2015 году, а в 2018-м поженились. Актер старше модели на 30 лет. В апреле 2019-го у них родилась дочь, которую они назвали Амазони.
У Венсана Касселя есть еще две дочери от предыдущей супруги Моники Беллуччи: 17-летняя Дева и 12-летняя Леони. Актеры поженились в 1999 году и развелись в 2013-м.