Пирсер назвала три недопустимых действия клиентов во время сеанса

«Никогда не хватайте их, когда они делают вам прокол, это очень опасно», — отметила автор ролика. В то же время она заявила, что клиентам следует предупреждать, если они плохо себя чувствуют или боятся. «Не страдайте молча, мы здесь, чтобы вам помочь», — указала эксперт.