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2 часа назад

Пирсер назвала три недопустимых действия клиентов во время и после сеанса

Lenta.ru

Мастер салона Metal Morphosis из Лондона, Великобритания, назвала три недопустимых действия клиентов во время и после процедуры. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте студии, который насчитывает более 25 тысяч подписчиков.

Пирсер назвала три недопустимых действия клиентов во время сеанса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалистка призвала посетителей не брать пирсеров за руки во время сеанса.

«Никогда не хватайте их, когда они делают вам прокол, это очень опасно», — отметила автор ролика. В то же время она заявила, что клиентам следует предупреждать, если они плохо себя чувствуют или боятся. «Не страдайте молча, мы здесь, чтобы вам помочь», — указала эксперт.

В завершении она предостерегла от того, чтобы трогать пирсинг сразу после прокола. В данном случае велик риск занести инфекцию, подчеркнула девушка.

В январе мастера студии Metal Morphosis из Лондона, Великобритания, назвали четыре недопустимых для них вида пирсинга. По словам специалистов, они отказывают клиентам в проколе уздечки языка, Кроме того, они внесли в список такой вид пирсинга, как снаг — прокол противозавитка уха.

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