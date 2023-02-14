Блогерша отказалась от мытья головы на 20 дней и поделилась результатом

Блогерша с никнеймом imogenation (имя и фамилия неизвестны) решила провести эксперимент над волосами и поделилась результатом. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пользовательница платформы, чей блог насчитывает 370,1 тысячи подписчиков, записала видео, в котором заявила, что отказалась от мытья головы на 20 дней. В первое время ей казалось, что пряди будут жирными. Однако, по ее словам, они стали очень мягкими. При этом она отметила, что в первый раз, когда отказалась от данного процесса на долгий срок, на шестой день у нее начала чесаться голова.

Зрители удивились результату блогерши, о чем написали в комментариях под роликом.

«После этого мои волосы выглядели бы так, как будто я окунул их в кастрюлю с маслом», «Я не понимаю! Мои бы выглядели так, будто их тюлень лизнул», «Не мыть две недели еще пока нормально, но вы можете получить инфекцию кожи головы из-за дрожжей», — высказывались они.

В то же время были и те юзеры, которые поддержали эксперимент девушки.

«Я рекомендую это сделать. Мои волосы, например, после этого больше не жирнеют», «Когда я болел и не мыл волосы две недели, они стали намного мягче», — прокомментировали они.