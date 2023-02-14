Девушка сэкономила на увеличении губ и потеряла способность говорить

Девушка рассказала, что давно мечтала о данной коррекции внешности, но не хотела отдавать крупную сумму денег за услугу. В местных салонах она стоила от 700 до 800 долларов (примерно от 52 до 59 тысяч рублей). Жительница Кентукки отыскала студию, где ей сделали инъекцию филлеров за 348 долларов (примерно 26 тысяч рублей), введя при этом больше препарата, чем она просила. Спустя два часа после сеанса губы клиентки сильно опухли из-за аллергии, затем отек распространился на все лицо, что она продемонстрировала на размещенных кадрах.