Мастер назвала подходящую одежду для посещения тату-салона

Мастер и владелица тату-салона Lovesick в Брисбене, Австралия, Дейзи Лавсик назвала одежду, которая подходит для посещения сеансов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Специалист, чей блог насчитывает 511,2 тысячи подписчиков, посоветовала брать с собой на процедуру запасные вещи. По ее словам, многие клиенты при первом посещении салона приходят в белой одежде. «Не надевайте красивую одежду на сеанс татуировки. Мастер может испортить ее чернилами во время своей работы», — пояснила она.

При этом Лавсик отметила, что данное правило распространяется, даже если человек хочет нанести на свое тело изображение небольшого размера. В связи с этим эксперт посоветовала приходить на сеанс в спортивном костюме или старой футболке.

«В мой салон можно прийти даже в старой пижаме», — сказала она в конце видео.