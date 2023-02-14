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3 часа назад

Мастер назвала подходящую одежду для посещения тату-салона

Lenta.ru

Мастер и владелица тату-салона Lovesick в Брисбене, Австралия, Дейзи Лавсик назвала одежду, которая подходит для посещения сеансов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Мастер назвала подходящую одежду для посещения тату-салона
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист, чей блог насчитывает 511,2 тысячи подписчиков, посоветовала брать с собой на процедуру запасные вещи. По ее словам, многие клиенты при первом посещении салона приходят в белой одежде. «Не надевайте красивую одежду на сеанс татуировки. Мастер может испортить ее чернилами во время своей работы», — пояснила она.

При этом Лавсик отметила, что данное правило распространяется, даже если человек хочет нанести на свое тело изображение небольшого размера. В связи с этим эксперт посоветовала приходить на сеанс в спортивном костюме или старой футболке.

«В мой салон можно прийти даже в старой пижаме», — сказала она в конце видео.

В январе Художница-татуировщица Шая из Сан-Диего, США, набила себе необычный рисунок на пальце и удивила подписчиков способом его применения. Мастер рассказала, что в ноябре прошлого года она сделала на своем правом бедре татуировку с изображением мандалы и во время процесса случайно поставила у ногтя на пальце маленькую точку. Однако она решила поставить еще две точки, чтобы сделать из своей татуировки линейку.

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