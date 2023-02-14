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1 час назад

Ученые подсчитали, сколько времени человек тратит на красоту

Газета.Ruиещё 2

Ученые из НИУ ВШЭ подсчитали, что люди во всем мире в среднем тратят на красоту 4 часа в день вне зависимости от пола и возраста.

Ученые подсчитали, сколько времени человек тратит на красоту
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Об этом "Газете.Ru" рассказали в ВШЭ.

В эти часы входит не только макияж, прическа и выбор наряда, но и занятия спортом, правильное питание, личная гигиена.

По словам авторов исследования, человек следит за своей внешностью из-за стремления найти партнера для рождения здорового потомства: красота — признак здоровья и хорошей наследственности, поэтому внешность становится одним из главных критериев выбора.

Есть и теория, согласно которой представители стран, где встречаются опасные инфекции, больше других заботятся о внешности, чтобы скрыть возможные следы болезни.

Кроме того, желание быть красивым может зависеть от социокультурных особенностей: гендерное неравенство, культура индивидуализма.

Авторы опросили более 93 тыс. человек из 93 стран. Как и предполагалось, женщины из стран с гендерным неравенством заботятся о внешности больше; то же самое происходит в странах и культурах, где господствует традиционное представление о женщине как о хранительнице домашнего очага.

Индивидуалистические культуры также больше подталкивают людей уделять внимание своей внешности, нежели культуры коллективистские.

Самое сильное влияние на желание хорошо выглядеть, по данным опроса, оказывают социальные сети.

Красота,ВШЭ,
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