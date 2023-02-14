Врач рассказал, до какого возраста целесообразно ходить к косметологу

«Большое заблуждение, когда ко мне приходят пациенты, они думают, что если мы начинаем с 30-35 лет ходить постоянно к косметологу, на этом всё и закончится. Главная задача косметолога — это поддерживать и улучшать внешний вид лица пациента, но в какой-то момент всё-таки передать в надёжные руки пластического хирурга, после 45 лет. Потому что косметология имеет определённые границы воздействия. Когда мы читаем в интернете, что эффект пластической операции от похода к косметологу — такого, к сожалению, не бывает. Я говорю о поддерживающих, анти-age операциях».