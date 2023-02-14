Врач рассказал, до какого возраста целесообразно ходить к косметологу

Позже стоит обращаться к пластическим хирургам.
Косметология имеет «границы воздействия». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил Владимир Ивкин.
«Большое заблуждение, когда ко мне приходят пациенты, они думают, что если мы начинаем с 30-35 лет ходить постоянно к косметологу, на этом всё и закончится. Главная задача косметолога — это поддерживать и улучшать внешний вид лица пациента, но в какой-то момент всё-таки передать в надёжные руки пластического хирурга, после 45 лет. Потому что косметология имеет определённые границы воздействия. Когда мы читаем в интернете, что эффект пластической операции от похода к косметологу — такого, к сожалению, не бывает. Я говорю о поддерживающих, анти-age операциях».
Нередко за помощью к косметологам обращаются мужчины, добавил Ивкин.
«Ко мне они заглядывают максимально часто. Основной пул моих пациентов — это мужчины. Если брать процентное соотношение, то где-то 70% моих клиентов составляют пациенты-мужчины. Чаще всего — это ботулинотерапия. Это избавление от мимических морщин лба, межбровья, области глаз за одну процедуру. Всё очень индивидуально. Кто-то может прийти ко мне в 22 года, и будет очень выражен мимический паттерн, то есть, мимические морщины. А кто-то может и в 30 прийти, и я скажу, что нет показаний к ботулинотерапии».
Ранее хирург назвал самую популярную у россиянок пластическую операцию на лице. Это — блефаропластика.